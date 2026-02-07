ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant Montpellier

La situation de l’ASSE s’est empirée avant son match contre le Montpellier HSC. Elle a glissé à la 6e place, à l’issue des premiers matchs de la 22e journée de Ligue 2.

Ligue 2 : L’ASSE doublée par Dunkerque et désormais 6e

L’ASSE a été éjectée du Top 5 de la Ligue 2 avant son entrée en lice, ce samedi soir (19h), contre le Montpellier HSC. Grâce au point du match nul (0-0) contre l’EA Guingamp, l’USL Dunkerque est passé devant l’équipe stéphanoise au classement.

Ayant également joué vendredi, Pau FC est revenu provisoirement à hauteur des Verts, au nombre de points (34), grâce à sa large victoire contre le Red Star (0-3).

La pression s’accentue sur Montanier et Saint-Etienne

Déjà sous pression après les deux défaites à Reims et contre Boulogne, l’AS Saint-Etienne voit ses concurrents directs lui mettre une énorme pression, dans la course vers la Ligue 1.

La confrontation avec le MHSC à Geoffroy-Guichard est désormais plus que cruciale. Il faut impérativement une victoire aux Stéphanois pour reprendre leur place dans le top 5.

Philippe Montanier a justement souligné l’urgence de renouer avec la victoire. « On a besoin de points », a-t-il déclaré en conférence de presse. L’ASSE réussira -t-elle à se relancer avec son nouvel entraîneur ? Réponse ce soir, peu avant 21 heures.

