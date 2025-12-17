Mercato OM : Arrivée imminente d’un attaquant à Marseille

Le mercato hivernal sera sans doute très agité du côté de l’OM. Son directeur sportif, Medhi Benatia, est même en passe de signer le jeune attaquant marocain Ziyad Baha Abelhadj.

Mercato : L'OM à un pas de signer Ziyad Baha Abelhadj

L’Olympique de Marseille ne sera pas inactif durant le mercato hivernal. Le président Pablo Longoria l’a déjà affirmé. La direction phocéenne souhaite effectuer quelques retouches au sein de son effectif. Le directeur Medhi Benatia et son équipe travaillent d’ores et déjà dans ce sens.

Plusieurs pistes, allant de Jorge Carrascal à Branimir Mlacic, sont explorées en interne. L’idée est d’offrir à Roberto De Zerbi des recrues capables d’apporter une plus-value immédiate en cette seconde partie de saison. Mais la surprise devrait venir d’un secteur plus jeune.

Le compte ENDM sur X assure en effet que la direction de l’OM est tout proche de conclure la signature de Ziyad Baha Abelhadj. Ce jeune attaquant marocain de 16 ans est considéré comme l’une des plus belles promesses du Maroc. Si tout se passe comme prévu, il intégrerait d’aborde les U19 de l’OM avant de prétendre à une place en équipe première.

Une révélation au Mondial U17

حصري : زياد باها وقع في أولمبيك مارسيليا الفرنسي ♥️🇲🇦 .

الصفقة تمت و تبقى فقط الإعلان الرسمي .#ENDM pic.twitter.com/ZHin6noJiH — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) December 16, 2025

Notons que Ziyad Baha Abelhadj s’est révélé aux yeux du grand public lors de la dernière Coupe du monde U17. Il a été l’un des grands artisans du sacre du Maroc avec 4 buts marqués dans la compétition. Sa puissance physique et son sens du but ont attiré plusieurs prétendants. Mais c’est l’Olympique de Marseille qui est en passe de rafler la mise.

