RC Lens : Pierre Sage innove contre Rennes, la compo !

Le RC Lens tentera de battre ce samedi le Stade Rennais en vue de reprendre la première place du Championnat. Pierre Sage a d’ailleurs prévu quelques aménagements tactiques pour ce choc.

RC Lens-Rennes : Pierre Sage avec un groupe quasiment au complet

Pas le temps de souffler ! Trois jours après sa qualification en quart de finale de Coupe de France, le RC Lens replonge dans le feu de l’action. Les hommes de Pierre Sage accueillent ce samedi le Stade Rennais avec un objectif clair. S’imposer à domicile en vue reprendre la première place du classement avant l’issue du Classique PSG-OM.

Pour cette affiche, Pierre Sage pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls les blessés de longue date, comme Jonathan Gradit et Benjamin Gurtner, sont absents. L’entraîneur du RC Lens a d’ailleurs prévu d’apporter quelques changements dans sa composition d’équipe.

Samson Baidoo aligné, Allan Saint-Maximin sur le banc

L’inamovible Robin Russier devrait conserver son poste dans les buts. Tandis que Samson Baidoo, pleinement remis de sa blessure, devrait faire son retour en défense. « Il peut être aligné », indiquait Pierre Sage. L’international autrichien sera aligné dans une défense à trois, aux côtés d’Ismaëlo Ganiou et Malang Sarr.

Ruben Aguilar et Matthieu Udol animeront les couloirs. Le milieu de terrain sera orchestré par le duo Thomasson-Sangaré, soutenu par Florian Thauvin au poste de meneur. Pierre Sage mise sur les attaquants Wesley Saïd et Odsonne Édouard pour écœurer la défense rennaise. Le technicien lensois gardera une arme redoutable sur le banc : Allan Saint-Maximin.

La composition probable pour le RC Lens

Gardien : Risser

Défenseurs : Ganiou, Baidoo, Sarr

Milieux : Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol

Attaquants : Thauvin, Édouard, Saïd