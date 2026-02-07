ASSE-MHSC : 2 recrues dans la première compo de Montanier

Deux recrues hivernales sont pressenties dans la première composition de Philippe Montanier, ce samedi, face au Montpellier HSC, lors de le 22e journée de Ligue 2.

ASSE-MHSC : Kanté et Le Cardinal titulaires

Nommé entraîneur de l’ASSE, dimanche dernier, Philippe Montanier dirigera son premier match sur le banc des Verts, ce samedi 7 février (19h) au stade Geoffroy-Guichard. Il a annoncé l’absence de trois joueurs en conférence de presse d’avant-match. Chico Lamba, Mahmoud Jaber et Florian Tardieu sont blessés. En plus de Maxime Bernauer, opéré du genou, et Joao Ferreira, suspendu pour le carton rouge contre Boulogne.

Mais le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne fait confiance aux joueurs à sa disposition, dont deux recrues hivernales : Abdoulaye Kanté et Julien Le Cardinal, pour rebondir. Le milieu défensif ivoirien devrait être titulaire en l’absence de Tardieu et Jaber dans l’entrejeu. Idem pour le défenseur central français, venu compenser l’absence de Bernauer, dont la saison est déjà terminée.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un plan secret avec Montanier mis à nu

À voir

Mercato OM : Le verdict tombe pour Sergio Ramos à Marseille

En attaque, il est fort probable que Philippe Montanier accorde sa confiance à Augustine Boakye, Lucas Stassin et à l’actuel meilleur buteur, Zuriko Davitashvili.

La compo probable de l’ASSE contre Montpellier :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : E. Annan, M. Nadé, Le Cardinal, K. Pedro

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, D. Appiah, L. Gadegbeku, I. Cardona, J. Duffus, El Jamali, B. Old

Lire aussi sur l’ASSE :

Ligue 2 : L’ASSE au bord d’un basculement décisif

ASSE : La décision est prise ! Une annonce officielle tombe

À voir

RC Lens : Pierre Sage innove contre Rennes, la compo !

ASSE-MHSC : Récupération après Nice, Camara pas inquiet