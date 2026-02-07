Mercato OM : Le pari XXL de De Zerbi pour la défense !

L’OM prépare un été brûlant sur le prochain mercato. Pour bâtir une défense à la hauteur de ses ambitions, Roberto De Zerbi pousse pour un renfort de poids, symbole d’un nouveau cycle.

Une arrière-garde en chantier permanent à Marseille

À Marseille, la défense reste un éternel sujet de débat, presque un feuilleton. Malgré l’arrivée de Benjamin Pavard pour apporter polyvalence et expérience, le sentiment d’inachevé persiste. Les prestations irrégulières de Leonardo Balerdi, de plus en plus contesté par le Vélodrome, ont ravivé les interrogations autour de l’axe central.

Lire aussi : Mercato : Le verdict tombe pour Sergio Ramos à Marseille

À voir

Mercato OM : Un ex-du PSG parmi les successeurs de De Zerbi

Dans ce contexte, Pablo Longoria avance ses pions avec méthode. L’idée est claire : recruter un défenseur athlétique, aguerri au très haut niveau, mais encore perfectible. Un profil capable de s’inscrire dans le projet exigeant de Roberto De Zerbi, où la relance propre et le courage défensif sont des prérequis non négociables.

Mercato OM : Badiashile, l’opportunité venue de Londres

Du côté de Chelsea, le grand ménage continue. Et dans ce chaos organisé, un nom attire particulièrement l’attention de l’OM : Benoît Badiashile. Arrivé en grande pompe à Stamford Bridge en 2023, l’ancien Monégasque n’entre plus dans les plans des Blues, englués dans une concurrence excessive et une instabilité chronique.

Lire aussi : Mercato: Après Sergio Ramos, une arrivée à 35 M€ en vue

Selon CaughtOffside, Chelsea se montre ouvert à une vente définitive. À 23 ans, le gaucher coche toutes les cases : puissance, lecture du jeu, expérience européenne. Certes, la Juventus et l’AC Milan sont également sur les rangs, mais Marseille croit en ses arguments… et en son projet.

Un investissement à la hauteur des ambitions

Le prix du transfert, estimé autour de 35 millions d’euros, refroidira certains. Pas le club phocéen, décidé à frapper fort pour stabiliser sa défense et envoyer un message clair à la concurrence. Un pari XXL, assumé, presque audacieux. À Marseille, on le sait : les grands projets naissent souvent de grands risques.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Un ex-du PSG parmi les successeurs de De Zerbi

À voir

Mercato PSG : Ça bouge pour Luis Enrique à Paris

Les choix de De Zerbi critiqués avant le PSG

PSG-OM : Une terrible annonce pour Luis Enrique (officiel) !