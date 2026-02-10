Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Michael ?

Liverpool prêt à doubler le PSG pour le jeune crack Michael Kayode. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos vise Michael Kayode

À quelques mois du mercato estival, Liverpool intensifie ses recherches pour renforcer son flanc droit. Les Reds auraient jeté leur dévolu sur Michael Kayode, un profil également suivi de très près par les dirigeants du PSG.

Le latéral de Brentford surfe sur les vagues du succès en Premier League. Liverpool fait le forcing pour le chiper. Cependant, le club de la Mersey n’est pas seul sur ce dossier. Le Paris Saint-Germain voit en lui le successeur idéal du Marocain Hakimi. D’autres cadors européens, tels que le Bayern Munich et Manchester City, surveillent également la situation du prodige italo-nigérian.

Recruté l’été dernier en provenance de la Fiorentina pour 17,5 millions d’euros, le natif de Borgomanero s’est parfaitement adapté à l’exigence du championnat anglais. Avec 25 apparitions à son actif cette saison, Kayode est devenu un pion essentiel de l’équipe de Brentford.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le défenseur est toutefois loin d’être bradé. Si Liverpool veut arracher le joueur aux griffes du PSG et de ses concurrents, il faudra sans doute sauter la banque pour convaincre les Bees de lâcher leur pépite seulement un an après son arrivée.

