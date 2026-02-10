Mercato : le Stade Rennais a trouvé son nouvel entraîneur

La direction du Stade Rennais bouge les lignes pour recruter un nouveau coach. Un nom serait déjà coché.

Mercato : le Stade Rennais cible Franck Haise

Le Stade Rennais a acté, ce lundi, la fin de l’aventure d’Habib Beye. Battu une nouvelle fois, face à Lens (3-1), le technicien n’a pas survécu à une dynamique devenue préoccupante. En coulisses, le club breton prépare déjà sa succession avec un favori nettement détaché : Franck Haise.

Libre depuis son départ de Nice fin décembre, l’ancien entraîneur du RC Lens pourrait débarquer en Bretagne. Passé par Rennes entre 2006 et 2012 comme formateur (U15, U17), Haise connaît parfaitement la maison, mais aussi plusieurs figures clés du club, à commencer par le président Arnaud Pouille, qu’il a côtoyé à Lens. Il est également en terrain familier avec Laurent Bessière (performance) et Alexandre Pasquini (recrutement).

Le technicien français dispose aussi d’un réseau important dans le vestiaire : Brice Samba, qu’il avait installé comme titulaire chez les Sang et Or. Selon L’Équipe, des échanges ont déjà débuté entre les deux parties en vue d’une arrivée rapide, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

À voir

Ça chauffe à l’OM : De Zerbi proche d’un retour en Italie

Lire aussi : Stade Rennais : 72 M€ pour Jacquet, Liverpool est déjà déçu

En cas d’échec du dossier Haise, Rennes ne manque pas d’options. Le quotidien sportif évoque cinq alternatives : trois entraîneurs libres Patrick Vieira, Laurent Blanc et Will Still ainsi que deux techniciens actuellement en poste en Ligue 1, Didier Digard (Le Havre) et Alexandre Dujeux (Angers).

Mais les pensionnaires du Roazhon Park semblent vouloir privilégier une solution interne, avec Sébastien Tambouret, intérimaire actuel. Ce dernier pourrait diriger l’équipe pendant cette seconde partie de la saison. Rien ne prouve pour le moment que Franck Haise va venir au club breton.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Franck Haise dit oui, son arrivée fixée !

À voir

Mercato PSG : Un phénomène dit oui à Luis Campos

Stade Rennais : Trois terribles nouvelles tombent au SRFC

Stade Rennais : Habib Beye limogé, son successeur arrive !