Mercato PSG : Un phénomène dit oui à Luis Campos

De jeunes joueurs talentueux sont attendus au PSG lors du prochain mercato estival. Un roc est sur la short-list des recruteurs parisiens.

Mercato : le PSG dégote un prodige de 18 ans

Discret durant le mercato hivernal, les dirigeants du PSG fouillent déjà un peu partout en vue du prochain mercato estival. Le club de la capitale continue de privilégier les jeunes talents à fort potentiel, au détriment des stars en fin de cycle. Une politique qui a déjà conduit à l’arrivée de profils prometteurs comme João Neves, Désiré Doué ou, plus récemment, Dro Fernandez.

Ainsi donc, le PSG aurait désormais jeté son dévolu sur un jeune défenseur franco-espagnol. Les dirigeants parisiens seraient séduits par Hugo Fernandez, actuellement au FC Valence. Mais des géants européens comme Manchester United, Arsenal ou encore Chelsea ont aussi les yeux braqués sur le défenseur.

Le Paris Saint-Germain aurait récemment pris des renseignements. Valence, fragilisé financièrement, ne fermerait pas la porte à un départ. Le jeune roc aurait donné son feu vert pour poser ses valises à Paris. Hugo Fernandez disposerait d’une clause libératoire fixée à 5 millions d’euros, qui grimpera à 10 millions après le 31 août. Une donnée qui pourrait pousser Paris à accélérer afin de devancer une concurrence déjà très dense et réaliser un coup malin sur le marché.

