Vente FC Nantes : Une grosse annonce tombe

Une nouvelle fraîche tombe au FC Nantes. Le patron du FCN, Waldemar Kita prépare le terrain pour une vente du club.

FC Nantes : Kita prêt à vendre le FCN ?

Après presque deux décennies à la tête de la Maison Jaune, Waldemar Kita semble plus que jamais proche de passer la main. Alors que le FC Nantes traverse un sale temps, les signaux d’un changement de propriétaire se multiplient en coulisses.

Encore une fois cette saison, le FC Nantes lutte pour son maintien dans l’élite. La menace d’une descente en Ligue 2 plane toujours. Cette situation provoque l’ire des supporters, fatigués de voir leur équipe se battre année après année pour éviter les profondeurs du classement.

Pourtant, une révolution se dessine au sommet de la direction. Selon les informations de Score, Waldemar Kita aurait entamé une profonde restructuration interne. L’objectif est de rendre l’institution nantaise plus attractive pour de futurs acquéreurs.

En privé, l’homme d’affaires polonais ne cache plus ses intentions. Il aurait d’ailleurs confié à plusieurs salariés qu’il vit sans doute ses derniers moments à la présidence. Après avoir soutenu financièrement le club à bout de bras pendant 20 ans, le dirigeant estime avoir fait le tour de la question.

Si le bilan sportif actuel reste fragile, Kita laisse derrière lui un actif non négligeable : un effectif composé de plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Cela constitue un argument de poids pour attirer des investisseurs, notamment américains, qui surveillent de près la situation des Canaris.

Jusqu’à présent, Waldemar Kita s’était montré inflexible face aux propositions de rachat. Mais la donne a changé. Désormais ouvert à la discussion, le propriétaire ne liera pas forcément la vente au destin sportif du club. Le dossier de la vente du FC Nantes entre donc dans une phase décisive. Les prochains mois diront si la Maison Jaune tournera enfin la page de l’ère Kita pour entamer un nouveau chapitre de son histoire.

