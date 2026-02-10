ASSE : Deux retours majeurs à l’entraînement avant Guingamp

L’ASSE a enregistré le retour de deux joueurs majeurs à l’entrainement, ce mardi, pour préparer le match contre l’EA Guingamp.

ASSE : Lamba présents à l’entraînement, mais en indivuduel

L’ASSE a entamé la préparation du match contre l’EA Guingamp, ce mardi. À cette occasion, Chico Lamba était présent. Selon l’information de Peuple-Vert, il a repris par l’entraînement individuel. Victime d’une blessure musculaire, le défenseur central avait quitté le terrain à l’heure de jeu, contre le Stade de Reims. Annoncé indisponible pour une durée indéterminée, il a manqué les matchs contre Boulogne-sur-Mer et le Montpellier HSC.

Tardieu de retour plus tôt que prévu, mais à l’écart du groupe

Touché au genou et annoncé forfait pour plusieurs semaines, Florian Tardieu est également revenu à l’entraînement. Comme Chico Lamba, il a repris la course à l’écart du collectif. Le retour du milieu de terrain est d’autant plus surprenant que Philippe Montanier l’avait annoncé indisponible pour longtemps.

« Florian sera absent plusieurs semaines. Il a glissé, mardi, sur un appui et est touché au genou, au niveau de son ligament latéral interne qui est très douloureux », avait-il fait savoir, jeudi dernier, avant ASSE-MHSC.

À voir

Mercato PSG : Un phénomène dit oui à Luis Campos

Lisez aussi : Troyes perd, l’ASSE n’en profite pas, Cardona regrette

Cinq jours plus tard, le joueur de 33 ans semble parti pour faire son retour plus tôt que prévu. En tout cas, il est en avance sur sa guérison. Ce qui est une bonne nouvelle pour le nouvel entraîneur, qui ne peut pas encore compter sur Mahmoud Jaber, lui aussi blessé et inapte pour une « durée difficile à estimer ».

Il faut toutefois noter que Chico Lamba et Florian Tardieu restent incertain pour la confrontation entre l’ASSE et l’En Avant, samedi (19h) au Roudourou.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Guingamp repousse une offre de Saint-Etienne

À voir

Mercato : le Stade Rennais a trouvé son nouvel entraîneur

Coup de théâtre à l’ASSE : Un accord déjà compromis ?

ASSE : Montanier ose un choix fort, les résultats choquent !