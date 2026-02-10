Alerte rouge à l’OM : Deux départs en approchent !

La déroute subie à Paris (5-0) a plongé l’OM dans l’incertitude la plus totale. Deux de ses propres dirigeants se rapprochent de la porte de sortie.

Mercato OM : Un désaccord profond avec Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille bascule dans une crise institutionnelle ? La déroute contre le PSG (5-0) a provoqué un véritable séisme en interne. Au point où Medhi Benatia n’est plus certain de conserver son poste de directeur sportif. Sa collaboration avec le président Pablo Longoria était perçue comme le socle d’un projet ambitieux à l’OM.

Sauf que les rapports entre les deux dirigeants se seraient progressivement dégradés au fil de la saison, selon La Provence. Ce malaise dépasserait même les hautes sphères de l’OM pour se répandre au cœur du vestiaire. La gestion et la communication de Medhi Benatia font dorénavant l’objet de vives contestations.

À voir

Mercato : le Stade Rennais a trouvé son nouvel entraîneur

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : De Zerbi proche d’un retour en Italie

Ce climat délétère devrait entraîner des choix forts. Le média local assure que l’ancien défenseur marocain pourrait quitter la direction de l’OM dès cet été. Il n’est pas cependant pas le seul en instance de départ. Roberto De Zerbi semble aussi prêt à clore son aventure à Marseille.

Olympique de Marseille : De Zerbi lie son avenir à son collaborateur

C’est un secret de polichinelle : l’entraîneur italien a défendu à maintes reprises Medhi Benatia. De Zerbi a même récemment lié son avenir à celui de son collaborateur. « Si Medhi Benatia s’en va, je pars aussi à 100 % », avait-il martelé.

Cette fidélité absolue place la direction de l’OM devant le risque d’une double démission d’ici la fin de la saison. La suite de la saison promet ainsi d’être très agitée à Marseille.

Lire la suite sur l’OM :

Crise à l’OM : Le vestiaire en a déjà marre de De Zerbi ?

À voir

ASSE : Deux retours majeurs à l’entraînement avant Guingamp

Ça chauffe à l’OM : Balerdi en danger, décision imminente !

Mercato OM : Roberto De Zerbi annonce sa décision