Ça chauffe à l’OM : De Zerbi proche d’un retour en Italie

Ça sent la fin entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien sait même déjà où rebondir en cas de départ.

Mercato : De Zerbi prépare son départ de l’OM ?

L’idylle entre Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille vacille ! L’entraîneur italien ne semble plus être l’homme de la situation pour faire gagner un titre à l’OM. L’élimination brutale en Ligue des champions ne plaide guère en sa faveur. Et l’humiliation subie à Paris (5-0) a fragilisé un peu plus sa position.

De Zerbi semble profondément marqué par ces échecs cuisants, au point de rendre sa démission ? Selon des témoignages internes, la fracture est profonde. Le coach de l’OM se sentirait esseulé, loin de la ferveur qui entourait sa nomination.

L’hypothèse de son départ commence à prendre de l’ampleur. C’est dans ce climat délétère qu’un club se positionne déjà pour accueillir l’homme de 46 ans.

La Fiorentina lui tend la main, la Lazio en embuscade

Calcio Mercato assure en effet que la Fiorentina rêve de faire de Roberto De Zerbi son nouveau guide. Le club Italien est actuellement en grande difficulté, point à la 18e place de Serie A. Les Violets ne seraient pas la venue d’un nouvel entraîneur.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Viola, entretient une bonne relation avec De Zerbi. Cette proximité pourrait faciliter les négociations entre les deux parties. Il pourrait tenter de le convaincre de revenir au pays. Ce transfert reste toutefois complexe.

La Fiorentina ne peut s’aligner sur le salaire annuel de 6 millions d’euros de De Zerbi. À condition que ce dernier accepte de faire un énorme sacrifice financier. La Lazio Rome surveillerait aussi de près l’évolution du dossier. L’entraîneur italien conserve donc une belle côte dans son pays, malgré ses difficultés à Marseille.

