Troyes perd, l’ASSE n’en profite pas, Cardona regrette

Alors que le leader l’ESTAC n’a pris aucun point sur les trois derniers matchs de championnat, l’ASSE n’a pas pu en profiter. Ce qui laisse des regrets à Irvin Cardona.

ASSE : L’ESTAC concède 3 défaites de suite et n’est plus intouchable

L’ASSE est en course pour la montée directe en Ligue 1. Elle vise donc l’une des deux premières places de Ligue 2, qui sont qualificatives directement pour l’élite. Pour l’instant, ces deux billets sont détenus par l’ES Troyes AC (41 points), le Stade de Reims (39 points), à 12 journées de la fin du championnat.

Quant à l’AS Saint-Etienne, elle est 4e avec 37 points, juste derrière le Mans FC (39 points). Les Verts n’ont que 4 points de retard sur le leader et seulement 2 points de moins que le dauphin des Troyens. Les Stéphanois se sont rapprochés du podium et du leader grâce à leur victoire sur le Montpellier HSC (1-0), samedi dernier, avec leur nouvel entraîneur Philippe Montanier.

L’AS Saint-Etienne manque l’occasion de passer devant Troyes

Toutefois, ils peuvent nourrir des regrets, au regard des points perdus par l’ESTAC. En effet, le club aubois a perdu ses trois derniers matchs en Ligue 2, respectivement contre l’EA Guingamp (1-0), le Mans (0-2) et l’AS Nancy (2-1). Cependant, l’ASSE n’a pas pu en profiter. Elle s’était inclinée à son tour à Reims (1-0), en étant en supériorité numérique pendant 35 minutes, plus le temps additionnel.

Une semaine plus tard, l’équipe d’Eirik Horneland avait concédé une deuxième défaite de suite face à l’US Boulogne CO (0-1). Cette fois au stade Geoffroy-Guichard, devant plus de 30 000 supporters.

Cardona regrette : L’ASSE n’a pas profité « des cadeaux » offerts

Pour Irvin Cardona, il y avait la place pour aller chercher la première place de Troyes, mais l’AS Saint-Etienne a laissé passer deux opportunités. « Il fallait gagner contre le MHSC pour recoller », a-t-il noté, avant de regretter les défaites contre Reims et l’USBCO. « C’est le troisième week-end qu’on nous faisait un cadeau, entre guillemets, en regardant le classement. Et on a manqué le coche deux fois », a déploré l’attaquant de l’AS Saint-Etienne, relativement aux trois défaites consécutives du leader.

