OL : La défense, la force de Lyon en Ligue 1 et en C3

L’OL a dominé la phase de Ligue de la Ligue Europa et s’est hissé sur le podium de la Ligue 1, grâce sa défense notamment.

L’OL domine l’Europe : 5 buts encaissés et 18 buts inscrits en 8 matchs

À quatre mois de la fin de la saison, l’OL est bien en course dans trois compétitions pour tenter de décrocher un titre ou trophée. Ayant enregistré 7 victoires en 8 matchs en Ligue Europa, Lyon a fini premier à l’issue de la phase de groupe, sur 36 équipes.

Il est ainsi qualifié directement pour les 8es de finale de la compétition. Avec 18 buts inscrits et seulement 5 concédés, l’équipe de Paulo Fonseca possède la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense en C3.

Ligue 1 : L’Olympique Lyonnais, 3e meilleure défense

En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est également solide défensivement. Il n’a encaissé que 20 buts en 21 journées et est 3e au classement de la meilleure défense du championnat, juste derrière le PSG (16 buts concédés) et son dauphin, le RC Lens (17 buts).

Coupe de France : 2 clean sheet et 1 but concédé en 3 matchs

En coupe de France, les Gones n’ont pris qu’un but contre le LOSC (2-1), en 16es de finale. En revanche, ils ont réussi deux clean sheet contre le FC Saint-Cyr-Collonges (3-0) et le Stade Lavallois (2-0). Ils affronteront le RC Lens en quarts de finale, le 5 mars prochain.

Lyon, une solidité défensive collective

La solidité défensive de l’OL est plutôt collective. En plus de leur état d’esprit inébranlable, les Gones ont un fort collectif qui fait la différence. Samedi dernier, ils étaient réduits à 10 contre le FC Nantes, dès la 58e minute de jeu, mais ils ont réussi à arracher la victoire (1-0) au stade de la Beaujoire.

« La recette, c’est la mentalité des joueurs et la manière dont ils travaillent ensemble », avait souligné l’entraîneur de Lyon. Selon Clinton Mata, arrière central, « la solidarité et la communion » au sein du club sont aussi un atout majeur.

