ASSE : Guingamp amoindri avant de recevoir Saint-Etienne

Les nouvelles sont mauvaises pour l’EA Guingamp avant de recevoir l’ASSE, samedi. Plusieurs joueurs manquent à l’appel dans l’équipe de Sylvain Ripoll.

Avant EAG-ASSE : Lamba et Tardieu quittent l’infirmerie

L’ASSE se déplace sur le terrain de l’EA Guingamp, ce week-end, lors de la 23e journée du championnat. Chez les Verts, Maxime Bernauer est indisponible pour le reste de la saison, tandis que Mahmoud Jaber est encore à l’infirmerie.

Quant à Chico Lamba (adducteurs) et Florian Tardieu (genou), ils se sont entraînés en dehors du collectif, ce mardi, d’après Peuple-Vert.

Leur présence dans le groupe contre l’En Avant est incertaine.

Guingamp sans Ott, Hemia, N’Landu, Naïr et Samoura contre Saint-Etienne

En Bretagne, l’équipe de Sylvain Ripoll est décimée avant la venue de Saint-Etienne. Gautier Ott, Amine Hemia et Darly N’Landu sont forfaits jusqu’à la fin de saison. Victime d’une lésion musculaire grade 2, Sohaib Naïr a manqué le dernier match de l’EAG à Dunkerque. Il sera absent quatre semaines, selon Ouest-France.

Touché à la cuisse, Amadou Samoura n’est pas disponible pour affronter les Stéphanois. À en croire les informations du journal régional, il lui reste encore deux semaines d’absence. L’ailier gauche était absent face au Montpellier HSC et l’USL Dunkerque.

En revanche, le coach des Guingampais pourra compter sur Donatien Gomis contre l’ASSE. Le défenseur central fera son retour de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

