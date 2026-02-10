Le PSG frappe encore un très joli coup au Portugal

En coulisses, le PSG continue de bâtir ses succès futurs avec minutie et discrétion. Cette fois, le club de la capitale a puisé dans le vivier portugais pour renforcer un secteur clé : la performance et la santé des joueurs.

PSG : Un renfort stratégique venu de Benfica

Le PSG n’a pas seulement l’œil affûté sur le marché des joueurs. À l’approche des grandes échéances européennes, le club parisien s’active aussi dans l’ombre, là où se gagnent souvent les batailles les plus silencieuses. Après une saison marquée par les blessures, Luis Enrique et son staff ont tiré les enseignements nécessaires.

Dans cette logique, Paris a convaincu Pedro Barreiras, physiothérapeute réputé du Benfica Lisbonne, de rejoindre la capitale. Après seize années de bons et loyaux services au sein du club lisboète, cet expert reconnu au Portugal vient renforcer un staff médical parisien en quête d’excellence et de stabilité.

Une connexion portugaise qui fait sens

Pedro Barreiras n’arrive pas en terre inconnue. Au fil de sa carrière, il a accompagné des joueurs qui ont laissé leur empreinte à Paris ou qui y évoluent encore. D’Ángel Di María à Renato Sanches, en passant par les actuels Parisiens João Neves et Gonçalo Ramos, le lien est naturel, presque évident.

L’intéressé a officialisé son arrivée sur LinkedIn avec sobriété et fierté, symbole d’un nouveau défi à la hauteur de son expérience. Un Portugais de plus au Paris SG, diront certains avec le sourire. Mais surtout une pièce supplémentaire dans le puzzle méticuleux de Luis Enrique, bien décidé à faire rimer ambition européenne avec rigueur médicale.

