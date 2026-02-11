Mercato OL : Grosses révélations sur le prêt d’Endrick à Lyon

Derrière l’arrivée fracassante d’Endrick à l’OL, se cache un montage financier aussi malin qu’inhabituel. Invité de l’After Foot, Matthieu Louis-Jean a levé le voile sur un prêt négocié au scalpel avec le Real Madrid, entre performance sportive et calcul économique.

Mercato OL : Un prêt inédit, pensé comme un pari gagnant-gagnant pour Endrick

L’Olympique Lyonnais n’a pas seulement recruté un phénomène brésilien de 19 ans lors du mercato hivernal. Il a surtout conclu un accord d’une rare intelligence stratégique avec le Real Madrid. Matthieu Louis-Jean l’a confirmé sans détour sur RMC : « Il y a une structure du deal qui fait que plus il joue, moins on paye ». Une phrase qui résume à elle seule l’originalité du montage.

Lire aussi : Mercato OL : Endrick parti pour rester à Lyon ? Fin du suspense

Dans un football moderne obsédé par l’optimisation des coûts, cette clause dégressive illustre la capacité de l’OL à s’adapter à ses contraintes financières tout en restant ambitieux. Plus Endrick enchaîne les matches, plus Lyon y gagne sportivement… et économiquement. Une mécanique vertueuse, que le directeur technique qualifie lui-même d’« opération gagnant-gagnant », tant pour le joueur que pour les deux clubs.

Endrick, impact immédiat et petite ombre au tableau

Sur le terrain, le jeune prodige auriverde n’a pas tardé à justifier cette audace. Cinq buts en six rencontres toutes compétitions confondues, une adaptation express à la Ligue 1 et une personnalité déjà bien affirmée : Endrick a électrisé le Groupama Stadium. Mais tout n’est pas parfait. Son carton rouge face à Nantes, après un geste d’humeur, a rappelé la fougue encore brute du diamant brésilien.

À voir

Mercato OM : Ilan Kebbal à Marseille ? Sa réponse surprend

Lire aussi : OL : Fonseca vole au secours d’Endrick, exclu à Nantes

Un épisode que Matthieu Louis-Jean n’a pas évité d’évoquer : « Ça ne nous arrange pas, clairement », a-t-il lâché. L’apprentissage passe aussi par là, surtout à 19 ans, sous la pression d’un prêt très médiatisé.

Aucun flou sur l’avenir : retour programmé au Real Madrid

Malgré l’enthousiasme populaire, la question d’un maintien à Lyon ne se pose pas, du moins pour l’instant. Le message est clair. « Le deal pour le moment c’est qu’Endrick est avec nous jusqu’à la fin de saison. Là-dessus il n’y a pas de sujet et d’ambiguïté », a martelé Matthieu Louis-Jean. Le plan était établi de longue date, dès la fin du mercato estival.

Lyon cherchait un véritable numéro 9, le Real un club capable d’offrir du temps de jeu avant les grands rendez-vous internationaux. Les coulisses en disent long sur l’anticipation lyonnaise : « On a contacté l’entourage d’Endrick… puis très vite le Real Madrid », a expliqué le dirigeant, soulignant un projet clair et structuré. À Lyon, Endrick ne fait peut-être que passer. Mais il laisse déjà l’impression d’un prêt maîtrisé, intelligent, et terriblement moderne.

Lire aussi sur l’OL :

OL : La défense, la force de Lyon en Ligue 1 et en C3

À voir

ASSE : La surprise venue de nulle part chez les Verts

OL : Fonseca se réjouit d’une bonne nouvelle avant Nice

Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Kang