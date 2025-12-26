Mercato OM : Accord imminent pour Darryl Bakola !

Le mercato hivernal est lancé du côté de l’OM, où les dirigeants phocéens accélèrent pour prolonger Darryl Bakola. L’optimisme gagne même du terrain concernant son accord.

Le mercato d’hiver sera très rythmé à l’OM. Alors que de nouvelles recrues sont attendue, les Olympiens savent qu’ils devront faire à des assauts féroces pour Darryl Bakola. Inter Milan, Chelsea, Newcastle ou encore Arsenal sont déjà sur ses traces.

Manchester United s’est aussi invité dans la course à sa signature. Les Red Devils seraient prêt à mettre 10 millions d’euros pour son transfert. Une offre difficile à refusable quand on sait que Darryl Bakola refuse jusqu’ici à prolonger son contrat expirant en juin 2027.

Sauf que la direction de l’OM ne compte pas se laisser intimider. Elle a déjà entamé des discussions en vue de verrouiller sa pépite très convoitée. Selon les dernières révélations de RMC, les Olympiens sont optimistes concernant un accord avec Darryl Bakola pour étendre son bail.

Un effort significatif de l’Olympique de Marseille

Le plan pour convaincre le prodige de 18 ans de prolonger à Marseille est très clair. Une revalorisation salariale et un effort financier significatif s’imposent. Les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent sur ces détails.

La direction de l’OM compte ainsi transformer ce qui pourrait être une belle vente cet hiver en un véritable pilier de l’effectif. En verrouillant Darryl Bakola, l’Olympique de Marseille enverrait un signal fort aux clubs intéressés. La conclusion de ce dossier est attendue avec impatience.

