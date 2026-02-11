ASSE : La surprise venue de nulle part chez les Verts

Longtemps freiné par les blessures et relégué dans l’ombre à l’ASSE, Ben Old a soudainement changé de dimension chez les Verts. En l’espace d’un match plein, le Néo-Zélandais a rebattu les cartes et relancé le débat sur le flanc gauche stéphanois.

ASSE : Ben Old, l’éclosion que personne n’attendait

L’histoire de Ben Old à Saint-Étienne n’a jamais été un long fleuve tranquille. Arrivé à l’été 2024 avec une étiquette de pari exotique, l’international néo-zélandais a vite découvert la rudesse du football français. Enthousiaste, volontaire, mais encore brut, il avait pourtant séduit par son état d’esprit et sa capacité de percussion.

Lire aussi : ASSE : Un nouveau patron prend déjà le contrôle du jeu

Puis le coup d’arrêt. Une grave blessure au genou, à l’automne, stoppe net son élan. Longue rééducation, perte de rythme, confiance fragilisée : Old disparaît des radars. À son retour, fin mars 2025 face au PSG, le joueur n’est plus tout à fait le même. Moins explosif, plus discret, parfois critiqué, il semblait condamné à un rôle secondaire.

À voir

Le PSG frappe encore un très joli coup au Portugal

Samedi pourtant, tout a basculé. Sérieux, appliqué, juste dans ses choix, Ben Old a livré un match référence. Une prestation complète, autoritaire, presque surprenante, qui a rappelé que le talent ne disparaît jamais vraiment, même lorsqu’il sommeille.

Un pari tactique gagnant pour les Verts

Dans un effectif dense sur les ailes, Old a longtemps manqué d’espace. La blessure d’Ebenezer Annan a ouvert une brèche inattendue. Eirik Horneland tente alors un pari audacieux : le repositionner au poste de latéral gauche. Un choix confirmé par Philippe Montanier malgré le changement d’entraîneur. Résultat ? Une réussite éclatante.

Lire aussi : ASSE : Montanier ose un choix fort, les résultats choquent !

Défensivement solide, intelligent dans ses placements, capable de se projeter sans se livrer, Old a impressionné. D’autant que l’arrivée d’Aboubaka Soumahoro, encore en rodage, n’a pas remis en cause sa place. Aujourd’hui, le constat est clair : Ben Old a pris une longueur d’avance. Annan est prévenu, la hiérarchie a changé.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Guingamp amoindri avant de recevoir Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Ilan Kebbal à Marseille ? Sa réponse surprend

ASSE : Deux retours majeurs à l’entraînement avant Guingamp

Troyes perd, l’ASSE n’en profite pas, Cardona regrette