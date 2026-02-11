Catastrophe à l’OM : Roberto De Zerbi s’en va !

Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien de l’OM, est sur le point de tourner la page de son aventure marseillaise. Les discussions avec la direction sont avancées et son départ pourrait être officialisé dans les prochains jours.

De Zerbi à l’OM, c’est presque terminé !

Le départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille semble désormais inévitable. Très affecté par les récentes défaites et un climat de méfiance avec ses joueurs, l’entraîneur italien ne se sent plus soutenu et envisage de mettre fin à son aventure. Les dirigeants, conscients de la situation, sont en pleine négociation pour officialiser la rupture du contrat selon RMC.

Lire aussi : OM : L’avenir de De Zerbi suspendu à une indemnité XXL

Dans ce contexte incertain, la question de la présence de De Zerbi lors du match contre le Racing Club de Strasbourg ce samedi reste ouverte. Son adjoint pourrait bien être sur le banc pour diriger l’équipe, une solution temporaire qui permettrait à l’OM de gérer ce passage délicat sans précipitation.

Fin d’aventure triste et amère

L’ambiance à la Commanderie est lourde depuis plusieurs semaines. Roberto De Zerbi, qui avait apporté une vision tactique ambitieuse, se retrouve face à un groupe démotivé et peu réactif. Les échanges récents avec les joueurs ont été décisifs : il a tenté de jauger leur implication et de raviver l’étincelle, mais le constat est amer.

À voir

Mercato OL : Grosses révélations sur le prêt d’Endrick à Lyon

Lire aussi : Crise à l’OM : Le vestiaire en a déjà marre de De Zerbi ?

Cette fin d’aventure est également marquée par la mélancolie de voir un projet interrompu trop tôt. Le technicien italien, malgré son caractère parfois imprévisible, semble avoir pris conscience qu’il n’a plus les ressources nécessaires pour mener l’OM vers ses objectifs cette saison.

Frank McCourt doit trancher sur l’avenir de l’Italien

Tout repose désormais sur Frank McCourt, l’actionnaire majoritaire. La validation de son départ est essentielle pour que la direction puisse tourner la page rapidement. Une solution intérimaire sera mise en place pour le match de samedi, avec des noms comme Jacques Abardonado ou Romain Ferrier évoqués pour prendre temporairement les commandes.

Pour les supporters marseillais, cette annonce est un nouveau coup dur. Le club phocéen entre dans une phase de transition délicate, et la question de l’avenir de l’équipe, entre instabilité et ambitions, reste entière. De Zerbi s’en va, laissant derrière lui des regrets mais aussi l’espoir d’un renouveau.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Ilan Kebbal à Marseille ? Sa réponse surprend

À voir

Mercato : Dro Fernandez au PSG, le Barça prépare sa réplique

Alerte rouge à l’OM : Deux départs en approchent !

Ça chauffe à l’OM : De Zerbi proche d’un retour en Italie