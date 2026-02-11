Mercato OL : Lyon prend une grosse décision pour Tolisso

Capitaine exemplaire de l’OL, Corentin Tolisso continue de briller et de séduire ses dirigeants. À 31 ans, le milieu français pourrait bientôt prolonger son aventure lyonnaise, confirmant son rôle clé dans le projet de Paulo Fonseca.

Mercato OL : Corentin Tolisso bientôt prolongé à Lyon

Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a endossé le brassard avec brio. Peu importe sa position sur le terrain, le milieu démontre sa polyvalence et son sens du jeu. Avec 7 buts et 2 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues, ses statistiques parlent pour lui. Lyon ne veut pas laisser filer son joyau et envisage une prolongation de contrat.

Lire aussi : Mercato OL : Corentin Tolisso lâche une bombe sur son avenir

À voir

Catastrophe à l’OM : Roberto De Zerbi s’en va !

« Corentin est dans le projet, c’est notre capitaine. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines », a confirmé Matthieu Louis-Jean sur RMC. Sous contrat jusqu’en 2027, Tolisso vise également une place avec les Bleus pour la prochaine Coupe du Monde prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Lire aussi : Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Kang

« Je ne peux pas croire qu’il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. C’est un choix de Didier Deschamps mais je pense qu’il a les qualités », ajoute le directeur technique lyonnais. À Lyon, l’avenir de Tolisso semble clair : prolonger et continuer à illuminer le Parc OL, brassard au bras et sourire aux lèvres.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Grosses révélations sur le prêt d’Endrick à Lyon

À voir

ASSE : Stassin en crise, la solution Ronaldo proposée !

OL : La défense, la force de Lyon en Ligue 1 et en C3

OL : Fonseca se réjouit d’une bonne nouvelle avant Nice