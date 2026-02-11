ASSE : Stassin en crise, la solution Ronaldo proposée !

Lucas Stassin traverse une longue période sans marquer à l’ASSE et inquiète les Verts. Idriss Saadi, ancien attaquant de Saint-Etienne, propose une solution inspirée… de Cristiano Ronaldo.

ASSE : Stassin, une disette qui inquiète Saint-Étienne

Treize matches sans le moindre but : voilà le lourd fardeau que porte Lucas Stassin depuis le 23 septembre, date de son dernier but à Amiens (1-0). Après un début de saison fulgurant, où il avait marqué quatre fois en trois journées et remporté le titre de meilleur joueur du mois, l’attaquant belge traverse aujourd’hui une véritable crise de confiance. Seules deux passes décisives viennent ponctuer ce long passage à vide.

Blessé au mollet en novembre, Stassin semble prisonnier de ses doutes et des rumeurs entourant un possible départ. « Quand t’es moins bien dans ta tête, en raison d’une blessure ou de velléités de départ, ça te perturbe, tu commences à cogiter, tu rates, tu doutes… T’es pris dans un engrenage », explique Idriss Saadi, qui connaît bien la pression sur les attaquants.

La méthode Ronaldo pour débloquer la situation

Pour Saadi, le salut pourrait venir d’une approche mentale à la Cristiano Ronaldo. « Comme disait Cristiano Ronaldo, « les buts, c’est comme le ketchup : quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ! », rappelle l’ancien attaquant. Selon lui, Stassin possède toutes les qualités nécessaires : le volume de jeu, la finition et l’expérience de situations décisives, mais il doit surtout retrouver confiance en lui.

Saint-Étienne, qui a perdu du terrain dans la course à la montée, espère donc un réveil rapide de son attaquant phare. Une réussite dès le prochain match contre Guingamp pourrait relancer la machine verte et rassurer un public impatient. « Dès que Stassin retrouvera le chemin des filets, je ne serais pas surpris qu’il se mette à enquiller derrière », conclut Saadi avec optimisme.

