Mercato : Dro Fernandez au PSG, le Barça prépare sa réplique

Le transfert de Dro Fernandez au PSG n’a pas seulement animé les discussions estivales, il a aussi réveillé l’orgueil du FC Barcelone. Touché dans son vivier, le club catalan envisage déjà une réponse ciblée… et elle pourrait venir de Paris.

Dro Fernandez, l’étincelle qui a ravivé la rivalité

Le départ de Dro Fernandez vers le Paris Saint-Germain a laissé un goût amer en Catalogne. Le Barça, qui voyait en ce jeune Espagnol un symbole de son savoir-faire en matière de formation, n’a pas apprécié de voir filer l’un de ses talents vers la capitale française. À Paris, on savoure ce joli coup sur le marché des jeunes, perçu comme une preuve supplémentaire de l’attractivité du projet parisien.

Mais à Barcelone, on n’oublie rien. Fidèle à une certaine culture de la riposte feutrée, le club blaugrana préfère agir sur le terrain du mercato plutôt que par de grandes déclarations. Et selon les informations relayées par Fichajes, la réponse pourrait être aussi subtile que symbolique.

Mercato PSG : Emmanuel Mbemba, le Titi parisien dans le viseur du Barça

C’est Emmanuel Mbemba, latéral gauche de 17 ans formé au Paris SG, qui cristallise aujourd’hui les convoitises. Polyvalent, capable d’évoluer sur le côté gauche comme dans l’axe, le jeune défenseur incarne parfaitement le profil recherché par le Barça : talent brut, marge de progression évidente et déjà des références en sélection U17.

Sa situation contractuelle, avec un bail arrivant à échéance en juin et aucune prolongation actée, ouvre la porte à toutes les manœuvres. Pour Barcelone, attirer Mbemba serait un double message : compenser la perte de Dro Fernandez et rappeler que le club catalan reste un acteur majeur dans la bataille des jeunes talents européens.

Une bataille européenne pour un avenir décisif

Le Paris Saint-Germain, toutefois, n’est pas seul à devoir se méfier. Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen suivent également Mbemba avec attention, conscients de son potentiel. Pour Paris, l’enjeu est clair : retenir un Titi prometteur et éviter que cette affaire ne prenne des allures de revanche catalane.

