Mercato OM : Ilan Kebbal à Marseille ? Sa réponse surprend

Révélation du Paris FC et artisan majeur de sa saison, Ilan Kebbal voit son nom lié à l’OM ces dernières semaines. Interrogé sur un possible avenir à Marseille, l’Algérien a livré une réponse aussi honnête que déroutante.

Kebbal, pilier du Paris FC et homme fort de la saison

À la lutte pour le maintien, le Paris FC s’appuie sur un joyau devenu incontournable. À 27 ans, Ilan Kebbal s’est imposé comme l’un des visages de la Ligue 1, cinquième meilleur réalisateur du championnat avec huit buts. Une trajectoire ascendante, ponctuée par une première convocation en sélection algérienne, qui attire logiquement les regards.

Lire aussi : Transfert choc ? Ilan Kebbal ne cache plus son choix pour l’OM

Invité du podcast Génération After sur RMC Sport, le milieu offensif a tenu à rappeler son attachement au club parisien. « Il n’y a pas eu de discussions parce qu’on savait avec le club que c’était fermé », explique-t-il, balayant les rumeurs hivernales. « Moi, je voulais finir la saison au Paris FC, essayer de maintenir ce club-là. Et c’est un club qui m’a tout donné. »

Mercato fermé, ambitions ouvertes

Lucide, Kebbal admet que le Paris FC n’avait aucun intérêt à le laisser partir. « Même du côté du club, il n’était pas question pour eux que je parte non plus », confie-t-il, soulignant un projet sportif cohérent et stable. « C’est un club qui n’a pas besoin d’argent et qui n’est pas dans cette obligation de devoir vendre. »

À voir

ASSE : Guingamp amoindri avant de recevoir Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato ASSE : Le Paris FC lâche sa réponse pour Ilan Kebbal

Mais l’été prochain pourrait ouvrir d’autres perspectives. Sans brûler les étapes, le joueur assume ses ambitions : « Je suis bien au Paris FC… après voilà, on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. » Une phrase simple, presque banale, mais lourde de sens à deux ans de la fin de son contrat (2028).

L’OM, rêve mesuré et humilité assumée

Natif de Marseille, Kebbal ne nie pas l’attrait des grands clubs. « Si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs… on n’est personne pour refuser », glisse-t-il. Mais lorsqu’il évoque l’Olympique de Marseille, le ton change. Pas de promesse tapageuse, ni de posture conquérante.

Face à la concurrence, notamment Greenwood, il tranche avec une sincérité rare : « Est-ce que je peux être dans le groupe élargi ? Je pense que oui, mais dans le onze… » Une confession qui surprend, tant elle tranche avec les discours convenus du mercato. À Marseille, Kebbal intrigue. Et séduit, peut-être, par cette modestie qui en dit long sur l’homme autant que sur le joueur.

Lire aussi sur l’OM :

Alerte rouge à l’OM : Deux départs en approchent !

À voir

Le PSG frappe encore un très joli coup au Portugal

Ça chauffe à l’OM : De Zerbi proche d’un retour en Italie

Crise à l’OM : Le vestiaire en a déjà marre de De Zerbi ?