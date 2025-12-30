Mercato ASSE : Maintien de Horneland, KSV face à son choix

Les dirigeants de l’ASSE ont-ils pris la bonne décision en maintenant Eirik Horneland à son poste ? La réponse d’un ancien buteur formé au club stéphanois est tombée.

Ligue 2 : L’ASSE est 3e, mais avec l’une des pires défenses

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, enfin de saison dernière, Kilmer Sports Ventures a maintenu Eirik Horneland au poste d’entraîneur. Il a désormais la lourde mission de ramener le club en Ligue 1.

À la mi-saison, son équipe est troisième au classement, mais elle compte cinq points de retard sur le leader, l’ES Troyes AC. Elle a également concédé 5 défaites, 3 matchs nuls et 25 buts en 17 journées de championnat. Ce qui en fait la quatrième mauvaise défense de Ligue 2.

La seconde phase de la saison s’annonce donc décisive pour l’AS Saint-Etienne, dont l’objectif est de se qualifier directement pour la Ligue 1. Pour ce faire, elle doit finir à la première ou deuxième place, à l’issue du championnat.

Mercato : Horneland sera jugé sur la montée en Ligue 1, selon Gomis

Et Ivan Gazidis fait confiance à Eirik Horneland pour la remontée. Interrogé sur le choix fort du président du club stéphanois, Bafé Gomis estime que le technicien norvégien sera jugé sur le résultat.

« L’équipe est dans le coup pour la montée, même si elle perd parfois des points, à l’image du nul contre Bastia que je n’ai pas digéré. On jugera Eirik Horneland sur la montée », a-t-il confié au journal Le Progrès. « S’il n’y a pas d’accession en Ligue 1, ça sera un mauvais choix. S’ils montent, ce sera un bon entraîneur », a répondu l’ancien attaquant des Verts ensuite.

Pour Bafé Gomis, le fait de garder le successeur d’Olivier Dall’Oglio, après un an, est aussi une bonne décision pour la stabilité à la tête de l’encadrement technique. « Je crois néanmoins que l’ASSE a besoin de stabilité », soutient-il.

