ASSE : Plus de 4 mois sans marquer de but, Stassin se défend !

ASSE : Stassin se réjouit de la série de deux victoires

L’ASSE est remontée sur le podium de la Ligue 2, grâce à sa victoire à Guingamp ((2-1), samedi, en clôture de la 23e journée de Ligue 2. Auteur d’une passe décisive, Lucas Stassin a contribué au succès de l’équipe stéphanoise. Il s’en réjouit.

« Nous sommes sur une série de deux victoires, il faut continuer, on ne regarde pas trop le classement, on essaye de prendre les trois points à chaque fois. On remontera en gagnant », a déclaré l’avant-centre des Verts.

Stassin : « C’est long de ne pas marquer, mais il y a l’envie et les 3 points »

Toutefois, il est conscient qu’il est dans le dur depuis quatre mois et demi à l’AS Saint-Etienne. « Personnellement, c’est certain que c’est long de ne pas marquer, mais le staff, le coach, les joueurs et tous les supporters me demandent en premier de me donner à fond pour l’équipe. Il n’y a pas les buts, mais il y a l’envie et les trois points », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le dernier but de Lucas Stassin remonte au 23 septembre 2025. Cela fait donc 14 matchs disputés sans inscrire le moindre but. Malgré tout, Philippe Montanier, le nouvel entraîneur, lui garde sa confiance. « Le coach ne me demande rien de spécial, il m’a dit que j’étais libre, créatif et que je devais apporter cela à l’équipe », indique le numéro 9 de l’ASSE.

