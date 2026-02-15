OM : Ces avertissements qui fragilisent la piste Beye

Alors que l’OM cherche un successeur à Roberto De Zerbi, le nom d’Habib Beye revient avec insistance. Mais plusieurs voix s’élèvent pour questionner sa capacité à gérer un club aussi exigeant.

OM : Une pression à Marseille qui pourrait être trop lourde

Tandis que Habib Beye est présenté comme le probable prochain entraîneur de l’OM, la prudence reste de mise. Souleymane Diawara, invité de Génération After sur RMC, livre un avis nuancé : « En termes de pression, il a les épaules pour aller à l’Olympique de Marseille. Il connaît le club. Il a joué là-bas, il a été capitaine. Il aime le club, tout le monde le sait. Il est aimé des supporters. Mais quand tu es entraîneur, ce n’est pas pareil, c’est deux fois plus de pression », a-t-il analysé.

« À cet instant de la saison, je ne sais pas s’il sera l’homme de la situation. Je ne parle pas d’expérience mais est-ce que ce n’est pas trop tôt », a poursuivi l’ancien attaquant marseillais. Ces propos mettent en lumière l’ampleur du défi. Marseille a besoin d’un technicien capable de gérer l’urgence sportive tout en maîtrisant la pression émotionnelle d’un club passionné et médiatisé.

Beye face à une gestion humaine complexe

Les inquiétudes ne se limitent pas à la pression médiatique. Tristan Rapaud, journaliste à La Provence, souligne au micro de RMC : « Beye, c’est la tendance du moment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ni que ce soit une mauvaise. Je m’interroge juste par rapport à 2-3 choses que j’ai pu apercevoir en suivant de loin son parcours à Rennes. Ce sont notamment les relations conflictuelles avec les cadres de son vestiaire, les gros egos ».

« Est-ce qu’il va pouvoir gérer ceux de l’OM qui sont quand même aussi assez gros. Et avec une exposition médiatique toute autre que celle qu’il connaissait en Bretagne. Donc, c’est un peu cette limite que je vois là », fait-il remarquer. Les tensions observées avec Brice Samba, Ludovic Blas ou Seko Fofana à Rennes pourraient se répéter à Marseille. Malgré son attachement au club et son statut de légende locale, Beye pourrait se retrouver dépassé par un vestiaire exigeant et des supporters impatients.

