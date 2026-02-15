Le RC Lens cartonne le Paris FC 0-5, plus personne ne les reverra

Hier samedi, le RC Lens défiait le Paris FC à Jean-Bouin, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Sang et Or, en pulvérisant les Parisiens, ont pris la tête du championnat et lancent un sprint qu’ils ont pratiquement déjà remporté psychologiquement.

Le RC Lens met les gaz

La journée de samedi a été belle pour Florian Thauvin et ses coéquipiers du Racing Club de Lens. Wesley Saïd s’est montré sur son meilleur jour en inscrivant les premiers buts de la rencontre, un doublé à la 24e et à la 38e minutes qui ont paralysé les voisins du PSG.

En bon cadre qu’il est chez les Sang et Or du RCL, Florian Thauvin a alourdi la note en plantant sur penalty le 3e but du match à la 58e minute. Si le Paris FC se croyait à la fin de son calvaire, alors il n’avait pas vu venir Rayan Fofana qui, coup sur coup, l’assommera avec un doublé à la 90e minute du match puis un dernier pour la route dans les temps additionnels.

Ce large succès des Aiglons est une démonstration de force accompagnée d’une récupération tout en puissance de la première place du classement. Désormais, Lens est leader de Ligue 1 devant le PSG et l’Olympique Lyonnais, deux clubs qui pourraient ne plus revoir ses traces jusqu’à la fin de la saison.

Le clément prochain calendrier du RCL

Même s’il est un peu tôt pour pronostiquer un titre du RC Lens à la fin de la saison, force est de remarquer la qualité de son calendrier. Le RC Lens aura pour prochain adversaire l’AS Monaco qui traîne à la 8e place du classement. Nettement moins dangereuse comparée aux saisons précédentes, l’équipe de Sébastien Pocognoli ne semble pas armée pour arrêter les Lensois.

Le RC Strasbourg suivra avant le choc face à l’Olympique Lyonnais, un prétendant au titre. Les Lyonnais, avant cette épreuve, sortiront d’une difficile rencontre avec l’OM, lancé dans la course pour reprendre la 3e place.

Le RC Lens affrontera ensuite Metz, Lorient, Angers SCO puis le derby du Nord face à Lille avant le fer avec le PSG. Le RCL aura alors engrangé bien des points avant la réception du champion en titre, ce qui pourrait lui donner assez de confiance pour contrarier ses plans.

Des matchs de fin de saison plus tranquilles pour les Sang et Or

La suite redeviendra plus safe avec Toulouse, Brest, Nice et le FC Nantes, avant de clôturer l’exercice face à Lyon. Il y a de fortes chances que le RC Lens termine la saison à la première place du podium, un titre de champion qu’il n’avait plus glané depuis 1998.

Encore trop tôt pour le pronostiquer, mais le club de Joseph Oughourlian, qui n’a cessé de progresser ces dernières années, pourrait toucher au but, le titre en Ligue 1.

