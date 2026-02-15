Mercato ASSE : Une opération XXL se profile à Sainté

L’ASSE pourrait être au cœur d’un mercato spectaculaire cet été avec Kévin Pedro, jeune défenseur central en pleine explosion. Entre performances remarquées et intérêt européen, Saint-Étienne doit se préparer à gérer une vague de convoitises sans précédent.

Mercato ASSE : un transfert XXL déjà programmé cet été à Saint-Etienne ?

À seulement 19 ans, Kévin Pedro illumine la défense stéphanoise et attire les regards de toute l’Europe. Sa progression fulgurante depuis son arrivée à Saint-Étienne en 2021 suscite déjà des spéculations sur un transfert majeur dès le mercato estival.

Lire aussi : Mercato : Le coup génial de Saint-Étienne !

Le jeune défenseur, initialement formé comme attaquant, a trouvé sa véritable dimension sous la houlette de Lionel Bopiko à Ris-Orangis. Sa capacité à lire le jeu, relancer proprement et s’imposer dans les duels fait de lui un profil rare pour un joueur de son âge, capable de transformer la défense de l’ASSE en véritable forteresse.

Kévin Pedro, le jeune patron qui séduit tout le marché

Révélé cette saison, Pedro est devenu un leader naturel au sein du vestiaire stéphanois. Sa maturité et sa polyvalence rappellent les trajectoires de William Saliba ou Wesley Fofana, véritables références pour les talents formés à Saint-Étienne. Sa présence rassurante en défense centrale et sa technique rare en font une cible prioritaire pour de nombreux clubs de Ligue 1 et d’Europe.

À voir

PSG : Dembélé sanctionné après le clash? La décision tombe

Lire aussi : ASSE : La recette de Montanier contre Guingamp au Roudourou

Les performances du jeune Vert ne passent pas inaperçues, et le moindre de ses matchs est désormais scruté par les recruteurs. Depuis l’hiver dernier, des clubs ambitieux français et européens ont commencé à se positionner. Selon Foot Mercato, certains envisagent même d’anticiper un transfert coûteux pour s’assurer les services de Pedro dès cet été.

Protégé par un contrat long jusqu’en 2030, Kévin Pedro représente un investissement stratégique. Saint-Étienne n’a pas besoin de vendre à tout prix, mais résister à une telle vague de convoitises ne sera pas simple si le joueur souhaite relever un nouveau défi ailleurs.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Deux buts, des arrêts clés, soirée parfaite à Guingamp

À voir

OM : Ces avertissements qui fragilisent la piste Beye

Mercato ASSE : Un gros départ se précise à Saint-Étienne

ASSE : Montée en L1, l’ESTAC se remobilise et menace