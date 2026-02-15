Mercato OM : Tochukwu Nnadi, une erreur de casting ?

Une des recrues hivernales de l’OM est est invisible à Marseille. Du coup, son recrutement est déjà mis sur le compte d’une erreur de casting.

Mercato : L’OM investit 6M€ sur Tochukwu Nnadi et le laisse en tribune

L’OM a investi 6 millions d’euros pour réaliser le transfert de Tochukwu Nnadi de Zulte Waregem en Belgique. Il a signé un long contrat jusqu’en juin 2030. Mais il n’a pas encore joué le moindre match avec l’équipe Phocéenne.

Le milieu défensif n’était même pas dans le groupe lors des deux derniers matchs de Roberto De Zerbi avant son limogeage. Samedi, Jacques Abardonado, l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille, ne l’a pas convoqué pour affronter le RC Strasbourg.

L’absence de l’International Nigérian (1 sélection) interroge du coup. Surtout qu’il est arrivé dans la perspective du renforcement de l’entrejeu des Olympiens.

Sortir 6 millions d’euros pour recruter un joueur dans l’urgence du mercato hivernal et l’envoyer dans les tribunes, c’est quand même curieux. Surtout que le club provençal ne va pas bien en ce moment. L’OM reste en effet sur deux défaites, 2 nuls et 1 seule victoire lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Selon Foot01, « certains supporters olympiens craignent déjà un très gros flop avec Tochukwu Nnadi ».

