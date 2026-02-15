PSG : Dembélé sanctionné après le clash? La décision tombe

Ousmane Dembélé a exprimé sa frustration de manière franche après la défaite surprenante du PSG face à Rennes (3-1). Le club parisien tranche désormais sur une éventuelle sanction du Ballon d’Or 2025.

PSG : Dembélé hausse le ton, une sortie qui fait jaser

La chute du PSG à Rennes a réveillé des tensions déjà palpables en interne. Ousmane Dembélé n’a pas mâché ses mots après le coup de sifflet final, pointant du doigt l’importance du collectif sur les individualités. « On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches. Parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres que l’on veut », a déclaré le numéro 10.

Pour le Ballon d’Or 2025, il ne s’agit pas d’une attaque personnelle contre un coéquipier ou l’entraîneur, mais d’un appel au retour de l’esprit d’équipe : « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même. Je pense que l’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. » Une sortie médiatique qui a naturellement fait couler beaucoup d’encre… et un peu de sueur dans le vestiaire.

La réponse cash de Luis Enrique

Face à la tempête médiatique, Luis Enrique a rapidement éteint les inquiétudes. « Est-ce qu’il y a eu des comportements qui ne m’ont pas plu ? Je ne joue pas à ce jeu-là. Quand un match se termine, les joueurs parlent du résultat en étant encore pleins d’émotions. Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club », a précisé l’Espagnol.

Le message est clair : le PSG place le collectif au-dessus de tout. Luis Enrique insiste sur le fait que cette sortie, bien que « incisive », ne justifie aucune sanction. Dans le vestiaire parisien, l’incident est donc clos, et Dembélé ne devrait pas craindre des représailles alors que le club de la capitale à une double confrontation délicate à livrer face à l’AS Monaco en barrages de Ligue des Champions.

Quid de la sanction : Dembélé épargné

Les parallèles avec l’automne 2024, où Dembélé avait été écarté après un différend avec l’entraîneur, n’ont pas lieu d’être. Selon le PSG, « les deux situations n’ont absolument rien à voir ». L’international français peut donc se concentrer sur l’essentiel : le collectif et la réussite du club, laissant derrière lui la polémique et le micro allumé.

Ousmane Dembélé repart ainsi du bon pied, prêt à rappeler que, malgré ses éclats médiatiques, il reste un pilier incontournable du Paris Saint-Germain. Et si cette franchise peut sembler brutale, elle n’en reste pas moins au service d’un objectif commun : maintenir le PSG sur le devant de la scène.

