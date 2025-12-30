Mercato ASSE : C’est acté ! Un renfort débarque à Saint-Étienne

L’ASSE continue de réorganiser son staff médical à l’approche du mercato hivernal. Ruben Pacheco, kinésithérapeute du Stade Lavallois, va rejoindre les Verts pour renforcer un secteur mis à rude épreuve ces derniers mois.

Mercato ASSE : Saint-Etienne s’offre un renfort de Laval

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, l’ASSE frappe un premier coup dans le domaine médical. Ruben Pacheco, kiné du Stade Lavallois, est sur le point de poser ses valises dans le Forez. « Dans le sens des départs, comme l’avançait OF et sauf retournement de situation, le kiné du Stade lavallois Ruben Pacheco va quitter Laval pour Saint-Étienne », a précisé Cyprien Legeay sur X, confirmant les révélations de Ouest-France du 22 décembre.

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté du club de professionnaliser davantage son encadrement médical, déjà transformé par l’arrivée récente de Romain Maillé, passé par l’INF Clairefontaine. Les Verts veulent répondre efficacement à une série de blessures musculaires qui a fragilisé l’équipe cette saison.

Ruben Pacheco attendu pour renforcer un staff en pleine mutation

Le nom de Ruben Pacheco circulait depuis plusieurs semaines dans les couloirs du Stade Geoffroy-Guichard. Avec son expérience acquise en Ligue 2, le kinésithérapeute apporte une expertise précieuse à un staff contraint de s’adapter constamment. Le club stéphanois, sous la houlette d’Eirik Horneland, cherche à stabiliser son effectif et à offrir aux joueurs un suivi optimal.

Le renfort de Pacheco doit permettre de corriger les failles constatées ces derniers mois. Avec des blessures qui s’accumulent, le staff médical se devait d’élargir ses compétences. L’arrivée d’un spécialiste comme Pacheco est une réponse directe aux besoins du terrain, mais aussi un signal fort envoyé par la direction.

Une refonte globale de la cellule performance de l’ASSE

Depuis l’entrée du consortium Kilmer, Saint-Etienne a entamé un véritable lifting de son organisation sportive et médicale. Autour de Donough Holohan, directeur de la performance, plusieurs experts internationaux ont rejoint le club : Calum Daley, Foivos Papastaikoudis ou encore Ben Smalley, récemment recruté en provenance de Crystal Palace.

Ruben Pacheco s’insère dans cette dynamique de professionnalisation. Son rôle ne se limite pas aux soins : il contribue à structurer un environnement capable de répondre aux exigences modernes du haut niveau. Avec cette réorganisation, Saint-Étienne espère non seulement limiter les blessures mais aussi préparer ses joueurs à performer sur la durée, dans un contexte toujours plus exigeant.

