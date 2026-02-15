ASSE : La belle promesse de Montanier après Guingamp

L’ASSE a signé un succès précieux sur la pelouse de Guingamp (1-2), au terme d’un match contrasté mais riche d’enseignements. Entre maîtrise séduisante et résistance courageuse, les Verts avancent encore sur un fil… mais avec une promesse claire.

ASSE : Les Verts peuvent encore mieux, promet Montanier

À Roudourou, l’AS Saint-Étienne a montré ce qu’elle sait faire de mieux. Une première période pleine, intense, presque enthousiasmante. Les Verts ont joué juste, haut, avec cette audace qui rappelle les belles heures et nourrit l’espoir d’un collectif en progrès. « C’est une victoire qui nous fait plaisir ! On l’a arrachée. On a fait une très belle première période, de haute volée et encourageante », a savouré Philippe Montanier.

Mais l’entraîneur stéphanois n’a pas sombré dans l’euphorie. Lucide, il sait que cette équipe n’est pas encore complète dans son expression. La seconde période fut une autre histoire. Poussés par le public et l’intensité de l’En Avant Guingamp, les Stéphanois ont reculé, parfois subi. « Guingamp a poussé avec ses supporters… Ils ont monté d’un cran dans l’intensité », a reconnu Montanier.

Mais c’est aussi là que s’est forgée la victoire. Solidarité, courage, abnégation. « Il faut savoir souffrir ensemble », a insisté le technicien, avant de conclure avec une promesse qui sonne comme un engagement : « On doit et on va faire mieux ! ». Comptablement, l’AS Saint-Etienne avance. Dans le jeu, elle apprend. Et c’est souvent ainsi que naissent les belles saisons.

