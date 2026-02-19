Brest-OM : Coup dur de dernière minute pour Habib Beye !

Pour le match Brest-OM de ce vendredi soir, Habib Beye compose déjà avec un premier coup du sort. Il enregistre la suspension de l’un de ses défenseurs.

OM : Habib Beye devrait composer sans Leonardo Balerdi face à Brest

C’est un ascenseur émotionnel pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Nombreux sont ceux qui réjouissent de voir Habib Beye faire son retour à la Commanderie. Le nouvel entraîneur de l’OM a dirigé l’entrainement de ce jeudi 19 février 2026. Aucune absence n’a été signalée dans son groupe.

Même Leonardo Balerdi a participé la séance de travail après ses soucis physiques. Sauf qu’une nouvelle information vient bousculer la préparation de l’OM. Le journaliste Karim Attab nous apprend que le défenseur argentin ne pourra pas tenir son rang lors du déplacement à Brest. Le motif n’est pas médical, mais disciplinaire.

Le confrère assure que Leonardo Balerdi a accumulé cinq cartons jaunes sur l’ensemble de la saison, entre la Ligue 1 et la Coupe de France. Cela entraîne automatiquement sa suspension. La LFP n’a pas encore communiqué sur le sujet. Mais la sanction de l’Argentin semble effective pour ce choc Brest-OM. Ce forfait de dernière minute, s’il se confirme, sera un casse-tête pour Habib Beye. Le nouveau coach va devoir trouver une solution d’urgence pour le remplacer.

