ASSE : Montanier trouve les clés pour verrouiller la défense

Après un peu plus de deux semaines à l’ASSE, Philippe Montanier semble avoir trouvé ses hommes pour boucler la défense.

ASSE : Montanier peaufine encore son système défensif

L’ASSE a aligné deux victoires en autant de matchs, avec Philippe Montanier. Son équipe a marqué 3 buts et en a concédé un seul.

Cependant, il doit encore travailler sur un système défensif collectif, car c’était le gros souci des Verts avec l’ex-coach Eirik Horneland.

« Il fallait être solidaires et mes joueurs l’ont été. […]. Il faut savoir souffrir ensemble. […]. C’est une victoire qui nous fait plaisir, mais on doit faire mieux. On voit qu’il reste encore du travail »., a noté Montanier après la victoire à Guingamp (2-1).

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne avait concédé 27 buts en 21 matchs en championnat cette saison, avec Horneland.

Ben Old, la meilleure option à gauche

En attendant donc de peaufiner le dispositif mis en place depuis son arrivée, le nouvel entraîneur des Verts a trouvé ses hommes. Il assure que Ben Old, l’ailier repositionné au poste d’arrière, verrouille bien le couloir gauche.

« Je suis très satisfait par le repositionnement de Ben ! Il est très agressif, très complet. Défensivement, il a maintenant les bons réflexes. Pour moi, c’est une bonne reconversion », a-t-il apprécisé.

Kevin Pedro s’est installé confortablement à droite

Idem pour le jeune Kevin Pedro (20 ans), défenseur central de prédilection, mais repositionné comme arrière droit. « Kévin, malgré son jeune âge, est très bon dans l’axe comme sur un côté. Il est très attentif, veut progresser. Pour un entraîneur, cette polyvalence est du pain bénit », a soutenue Philippe Montanier.

Le Cardinal et Nadé, solides et complémentaires dans l’axe

Outre les deux latéraux, il tient également ses deux hommes dans l’axe : Julien Le Cardinal et Mickael Nadé. La recrue hivernale arrivée de Brest et l’imposant joueur formé à l’ASSE forment, pour l’instant, la paire centrale parfaite. Ils semblent complémentaires sur les deux matchs disputés côte à côte.

Le retour de Lamba pourrait rebattre les cartes

Toutefois, le retour de Maxime Bernauer et de Chico Lamba pourrait rebattre les cartes. Le dernier, notamment, avait été très solide lors des 9 premières journées de Ligue 2, avant sa blessure aux adducteurs en octobre 2025.

