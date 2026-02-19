ASSE : Montanier confirme un retour et annonce deux blessés

Contrairement à la semaine dernière, l’ASSE devrait récupérer un blessé pour affronter le Stade Lavallois, samedi (19h). En revanche, Philippe Montanier a annoncé deux nouveaux blessés.

ASSE : Bernauer, Chico et Jaber toujours out, Tardieu de retour

Lors de ses deux premiers matchs sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier était privé de cinq joueurs de l’effectif stéphanois. Les blessés de longue date, Maxime Bernauer, Chico Lamba et Lassana Traoré, mais aussi de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu.

Jaber a été touché à l’adducteur dès l’entame du match contre le Stade de Reims, le 24 janvier dernier. Quant à Tardieu, il a été touché au genou à la suite d’une glissade, le 3 février dernier. Cependant, il va mieux et a repris avec le groupe stéphanois depuis dimanche dernier.

Le milieu de terrain de 33 devrait faire son retour contre Laval, contrairement à Mahmoud Jaber qui n’a pas repris avec le collectif.

« Pour les blessés de plus longue date : Maxime Bernauer a repris le terrain, tout comme Chico Lamba, de retour en individuel., Mahmoud Jaber avance bien en salle, mais pas encore sur la pelouse », a fait savoir Philippe Montanier, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

Saint-Etienne : El Jamali et N’Guessan blessés

Plus inquiétant pour l’AS Saint-Etienne, deux jeunes joueurs de l’équipe sont blessés. Nadir El Jamali a un souci au genou et va passer des examens, tandis que Djylian N’Guessan souffre de douleurs musculaires depuis le match contre l’EA Guingamp.

En revanche, le nouvel entraîneur de l’ASSE récupère Joao Ferreira. Exclu à Reims, il a purgé deux matchs de suspension, il est disponible pour la 24e journée de Ligue 2.

Philippe Montanier peut compter sur la recrue Abdoulaye Kanté. Il s’est rapidement installé comme le patron dans l’entrejeu, en l’absence de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu.

