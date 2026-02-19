FC Nantes : Double coup dur confirmé avant le Havre AC

Les signaux sont mauvais pour le FC Nantes avant la réception du Havre AC. Deux cadres sont forfaits.

Le FC Nantes en crise avant Le Havre, deux absences confirmées

Le FC Nantes attend de pied ferme le Havre AC dimanche à la Beaujoire. C’est un choc de la 23e journée de Ligue 1. Il est important pour le maintien. Les Canaris n’ont plus le choix : la victoire est impérative. Les Normands, eux, veulent creuser l’écart avec la zone rouge.

Le FC Nantes traverse un sale temps. Les hommes de Ahmed Kantari ont concédé cinq revers consécutifs. À l’inverse, Le Havre arrive en confiance. Les succès contre RC Strasbourg et le Toulouse FC ont propulsé les Ciel et Marine à la 13e place. Ils ont une avance confortable sur la zone de barrage. Sur les six dernières rencontres, les Havrais n’ont chuté qu’une seule fois.

À voir

OM : Habib beye obtient un renfort en défense avant Brest !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Pluie de départ programmée à Nantes

Avant cette affiche contre le HAC, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le club de l’Erdre. Nantes devra composer sans le milieu Deuff, forfait, et sans son attaquant Matthis Abline, suspendu. Le latéral droit Guilbert, arrivé cet hiver, se rapproche d’un retour à la compétition. Un renfort nécessaire pour une défense aux abois.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un nouveau coach dit oui à Kita

Mercato : le TFC traque une pépite du FC Nantes

À voir

ASSE : Montanier confirme un retour et annonce deux blessés

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari viré, son successeur arrive