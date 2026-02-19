Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal à 50 M€

Le PSG veut asséner un nouveau coup au FC Barcelone. Les Parisiens s’attaquent à une cible prioritaire du géant catalan en vue du mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos vise un buteur anglais

Luis Enrique semble avoir pris goût au pillage des rangs barcelonais. Après le dossier Dro Fernandez, l’entraîneur du PSG aurait désormais une nouvelle priorité pour renforcer son attaque : Marcus Rashford. Prêté cette saison en Catalogne par Manchester United, l’Anglais est devenu l’objet d’une lutte acharnée entre les deux géants européens.

Selon plusieurs échos venus d’Espagne, Paris serait prêt à proposer environ 50 millions d’euros à Manchester United pour s’attacher ses services. Un montant qui placerait le club de la capitale en position de force face au FC Barcelone, où Rashford réalise une saison convaincante sous les ordres de Hansi Flick.

Malgré une option d’achat plus faible détenue par les Catalans, leurs contraintes économiques pourraient compliquer toute surenchère. Si Paris maintient la pression et que le joueur se montre ouvert, le dossier pourrait rapidement être scellé lors du prochain mercato estival. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos se renseigne déjà sur la situation de l’international anglais.

Luis Enrique a besoin de nouvelles gâchettes offensives pour la saison prochaine. Certains cadres pourraient quitter le navire et laisser des vides à combler. Il y a par exemple Bradley Barcola qui attise les convoitises en Angleterre. Ousmane Dembélé et Désiré Doué affolent aussi l’Europe.

