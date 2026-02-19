Coup de pression à l’OM : Habib Beye annonce un choix fort

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye a affiché son ambition de relever ce défi. Il se réserve aussi un choix fort dans le vestiaire.

OM : Habib Beye très heureux de relever ce défi

Il n’est pas resté longtemps au chômage. Aussitôt son départ du Stade Rennais officialisé que Habib Beye a trouvé un nouveau banc de touche. Le technicien sénégalais a accédé au poste le plus prestigieux de sa jeune carrière en prenant les commandes de l’Olympique de Marseille.

Présenté à la presse ce jeudi, Habib Beye n’a pas caché sa « fierté » de revenir dans son club de cœur. Même s’il reste concentré sur les exigences immédiates du terrain. Le coach se sait très attendu pour son premier match, prévu vendredi soir à Brest. « Le meilleur moment pour les émotions sera demain soir avec une victoire. Je me focalise là-dessus ».

Des objectifs fixés à l’Olympique de Marseille

Sa mission s’annonce ardue. Habib Beye devra dynamiser un vestiaire en manque de confiance. Les objectifs fixés par sa direction sont clairs : une qualification en Ligue des Champions et une épopée victorieuse en Coupe de France. Ce trophée fuit la cité phocéenne depuis 2012.

L’ancien défenseur olympien tentera de mettre un terme à celle longue disette. Il est déterminé à imposer sa méthodologie, même s’il ne « peut pas tout changer en 24 heures ». Habib Beye a d’ailleurs laissé entendre que la hiérarchie établie sous son prédécesseur Roberto De Zerbi pourrait être bousculée.

Il n’exclut pas un bouleversement au poste de gardien

Des joueurs en manque de temps de jeu pourraient retrouver la lumière. Tandis que certains piliers du vestiaire sont désormais menacés. La méforme récente de cadres comme Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli alimente d’ailleurs toutes les spéculations.

Habib Beye a ainsi été interrogé sur le choix du futur capitaine et celui du gardien titulaire. Il a choisi de garder ses cartes secrètes, réservant la primeur de sa décision aux joueurs. « Pour le capitaine et le gardien, je réserve cette annonce à mon groupe », a-t-il indiqué.

Un discours visant avant tout à présenter la cohésion d’un OM qui se reconstruit. Le nouvel entraîneur a même prévu un « stage en Espagne pour mieux se connaitre ».

