Mercato : le PSG dégote un serial buteur à 80 M€

La direction du PSG vise un goleador en Premier League en vue du prochain mercato estival. Liverpool joue les trouble-fêtes.

Mercato : Liverpool s’invite dans le dossier Kroupi et met la pression sur le PSG

Le PSG prépare déjà son mercato estival. Avec Luis Enrique aux commandes, le club de la capitale a coché le nom d’Eli Junior Kroupi pour renforcer son secteur offensif. Mais le dossier s’annonce brûlant : Liverpool FC, très actif financièrement cette saison, compte bien s’inviter dans la course.

Malgré une présence toujours solide en Ligue 1 et en Ligue des Champions, les dernières sorties parisiennes ont mis en lumière un manque de profondeur offensive. L’entraîneur espagnol doit souvent s’appuyer sur Ousmane Dembélé, dont les retours de blessure successifs limitent la rotation.

À voir

Brest-OM : Coup dur de dernière minute pour Habib Beye !

Lire aussi : Mercato PSG : Un cadre file vers le Qatar

Ainsi donc, Kroupi apparaît comme une cible idéale. Brillant avec AFC Bournemouth, l’ancien du FC Lorient enchaîne buts et prestations abouties. Un transfert estimé autour de 80 millions d’euros est déjà évoqué pour l’été. Paris connaît bien la position ferme du club anglais sur le marché, lui qui y a récemment recruté Illya Zabarnyi.

Mais selon TNT Sport, la concurrence sera bien plus féroce cette fois. Fort de moyens colossaux, Liverpool pourrait rapidement faire grimper les enchères. Concentré sur sa saison, Kroupi ne se projette pas encore. Mais sauf surprise, l’attaquant franco-ivoirien devrait crouler sous les offres dès l’ouverture du mercato estival.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Rogers ?

À voir

ASSE : Montanier trouve les clés pour verrouiller la défense

Mercato : le PSG veut faire une folie en Angleterre

Mercato PSG : Un top joueur à 60 M€ rend fou Luis Campos