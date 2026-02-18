Stade Rennais : C’est officiel pour Franck Haise !

Le Stade Rennais tient son nouvel entraîneur. Franck Haise a dirigé ce mercredi son tout premier entraînement avec les Bretons. L’officialisation vient de tomber.

Mercato : Franck Haise débute son travail au Stade Rennais

Le silence radio du Stade Rennais n’aura pas duré longtemps. Franck Haise est le nouveau patron de l’équipe première. L’entraîneur normand a même déjà débuté son travail à Rennes. L’ancien technicien de l’OGC Nice a dirigé l’entraînement ce mercredi 18 février 2026..

Sa présence à la Piverdière confirmait la finalisation des formalités administratives. La nomination de Franck Haise à Rennes est désormais officielle. Le club l’annoncé via son site. L’ancien Lensois sera sur le banc du SRFC, dimanche prochain lors du déplacement à Auxerre. Cette transition sur le gazon contraste toutefois avec un imbroglio juridique persistant en coulisses.

https://twitter.com/staderennais/status/2024094042863091839

Lire aussi : Stade Rennais : C’est signé, Franck Haise débarque au SRFC

Le divorce avec Habib Beye se prolonge. La réunion de conciliation organisée mardi devant la LFP n’a débouché sur aucun accord. Les deux parties campent sur leurs positions. Ce conflit devrait se régler devant le conseil des prud’hommes. Cela n’ pas empêché pas la direction rennaise de valider l’arrivée de Franck Haise.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Deux gros départs annoncés à Rennes

À voir

ASSE : Le pire scénario pour Saint-Etienne contre Laval

Stade Rennais : Brice Samba règle ses comptes après le PSG

Stade Rennais : Succession Habib Beye, un coach se lâche