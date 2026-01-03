Mercato FC Nantes : Accord scellé pour Moussa Diarra ?

La direction du FC Nantes dégote un roc en Espagne pour ce mercato hivernal. Moussa Diarra est désormais la priorité des Kita.

Dès l’ouverture de ce marché hivernal, le FC Nantes s’active en interne pour apporter de sang neuf dans son effectif. Les Jaunes et Verts se mobilisent pour réussir l’opération maintien à la fin de cette campagne. La priorité des dirigeants canaris serait identifiée : le recrutement d’un défenseur central. Une piste sérieuse mènerait actuellement en Espagne.

Selon les informations d’Africa Foot, les Kita seraient en pince pour Moussa Diarra. L’international malien (5 sélections) évolue au Deportivo Alavés et est très solide en défense. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Passé par le Toulouse FC, le défenseur connaît bien la Ligue 1. Il sera un renfort de poids pour le nouveau coach nantais, Ahmed Kantari.

Les pensionnaires de la Beaujoire auraient déjà entamé des discussions avec ce roc malien. Ils négocient un prêt avec option d’achat. Les dirigeants du Deportivo Alavés n’ont pas encore donné leur feu vert pour le départ de leur joueur. Les Kita accélèrent pour vite boucler ce deal. Cette saison, le natif de Stains a disputé cinq avec cette formation espagnole.

