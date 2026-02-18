Mercato : le TFC traque une pépite du FC Nantes

Le Toulouse FC craque pour un chouchou du FC Nantes. Les Violets vont passer à l’attaque dans les prochains mois.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant dans le viseur de Toulouse FC

Le prochain mercato estival pourrait animer l’entrejeu toulousain. Selon le spécialiste du FC Nantes Emmanuel Merceron, le profil de Johann Lepenant est suivi de près par les Violets, qui anticipent déjà plusieurs ajustements au milieu de terrain.

Dans un contexte difficile pour les Canaris, engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’avenir du joueur pourrait s’inscrire ailleurs. Merceron souligne un fort potentiel du jeune crack malgré des performances moins solides de l’équipe. Un départ ne serait pas à exclure en cas de descente du FCN en deuxième division.

À voir

ASSE : Le pire scénario pour Saint-Etienne contre Laval

À 22 ans, Lepenant totalise 16 apparitions cette saison, avec une passe décisive. Recruté définitivement l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 2,5 millions d’euros après un prêt concluant, il est lié au club nantais jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée autour de 7 millions d’euros par Transfermarkt.

Lire aussi : FC Nantes : Tension entre Ahmed Kantari et son vestiaire ?

Côté toulousain, le départ déjà acté de Cristian Casseres et la fin du prêt de Pape Demba Diop vont redistribuer les cartes, tandis que le retour d’Abu Francis, en avance sur son calendrier après blessure, apportera une solution supplémentaire. Lepenant a donc sa place chez les Violets. Il pourrait apporter de la densité au milieu toulousain la saison prochaine.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Pluie de départ programmée à Nantes

À voir

Stade Rennais : C’est officiel pour Franck Haise !

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari viré, son successeur arrive

Mercato FC Nantes : Kita a trouvé son nouveau coach