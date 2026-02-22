Mercato OM : Un gros transfert de Marseille se refroidit

Afficher l’index Masquer l’index
Un gros transfert dans les tuyaux à l’OM, pour le mercato d’été, est refroidi. Le club intéressé se serait tourné vers un autre joueur de Ligue 1.
Mercato : L’Atlético se détourne du dossier Greenwood au profit de Panichelli ?
Si l’OM ne réussit pas se qualifier pour la Ligue des champion 2026-2027, il lui sera difficile de conserver certains joueurs notamment, Mason Greenwood (24 ans). Ce dernier est déjà dans le viseur de l’Atlético Madrid. Son nom est coché dans la capitale espagnole pour prendre la place de Julian Alvarez, sur le départ.
Lisez aussi : OM : Défaite à Brest, énorme opportunité pour Lyon et LilleÀ voirOL : Lens reversé par Monaco, Lyon a un coup à jouer
Cependant, des informations d’El Chiringuito TV viennent refroidir l’intérêt des Colchoneros pour le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille. Selon le média espagnol, le club madrilène s’intéressé désormais à Joaquin Panichelli (23 ans) du RC Strasbourg. Comme Mason Greenwood en Provence, il est aussi le joueur le plus décisif du club alsacien.
L’Anglais valorisé à 50 M€, soit le double de l’Argentin
Alors que la valeur de l’international Anglais est estimée à 50 millions d’euros par Transfermarkt, le néo-international Argentin est valorisé à 25 millions d’euros, soit la moitié.
Pour rappel, l’OM a acheté le polyvalent attaquant a Manchester United en juillet 2024 à 26 millions d’euros, hors bonus. Mais le club britannique détient 40 % des droits sur son prochain transfert.
Marseille : Greenwood intéresse plusieurs clubs
Outre l’Atlético Madrid, Mason Greenwood a attiré m’attention de plusieurs gros clubs en Europe, grâce à ses performances individuelles avec l’équipe phocéenne. Il est auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 34 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.
Lire aussi sur l’OM :
Le FC Metz donne une leçon inattendue à l’OM
OM : Voici le vrai problème de Marseille !À voirPSG : Luis Enrique impressionné par un Parisien contre Metz