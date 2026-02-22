ASSE : Montanier gomme un point faible de Horneland

En trois matchs sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a réussi à améliorer des points faibles hérités de l’équipe d’Eirik Horneland.

L’ASSE plus solide defensivement avec Montanier

Les débuts de Philippe Montanier à l’ASSE sont plus que positifs. Il a enregistré trois victoires consécutives en autant de matchs disputés.

Avec 9 points glanés, il a hissé les Verts à la 2e place au classement de la Ligue 2, à deux2 points de l’ES Troyes, le leader.

Avec le nouvel entraîneur, l’AS Saint-Etienne a marqué 5 buts et en a concédé 2. Il a donc réussi à régler partiellement le souci défensif de Saint-Etienne. Classés parmi les pires défenses du championnat sous les ordres d’Eirik Horneland, les Stéphanois sont de plus en plus solides défensivement, comme le montrent les statistiques.

Montanier : « Les retours défensifs sont bons »

À l’issue du match remporté contre Laval, Philippe Montanier n’a pas caché sa satisfaction concernant le repli défensif des joueurs offensifs, notamment Lucas Stassin.

« On a quand même des retours défensifs qui sont bons, des offensifs très impliqués. Lucas Stassin a notamment fait un match énorme. Il était mort (de fatigue, ndlr) à la fin, car il a beaucoup aidé l’équipe », a-t-il fait remarquer.

Saint-Etienne plus que jamais bagarreuse pour assurer sa victoire

Philippe Montanier estime humblement qu’il est progressivement en passe de corriger les lacunes de l’équipe, dont « la perte de la maîtrise, la gestion des duels et les déchets techniques ». « Dans l’état d’esprit, on se bagarre. Dans les statistiques, on mérite de gagner, notamment quand on regarde les expected goals », a-t-il souligné.

Pour rappel, l’ASSE version Montanier a réussi un clean sheet contre le Montpellier HSC (1-0) et à remporter ces deux derniers matchs par 2 buts à 1.

