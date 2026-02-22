PSG – Monaco : C1, le verdict tombe pour Ousmane Dembélé

Alors que le PSG ne confirme pas encore l’absence d’Ousmane Dembélé contre l’AS Monaco, mardi, La Chaîne L’Équipe annonce son indisponibilité.

PSG : Ousmane Dembélé forfait contre Monaco en C1 et le Havre en L1

Blessé contre l’AS Monaco et sorti du match (aller) après seulement 25 minutes, Ousmane Dembélé ne devrait pas tenir sa place dans l’équipe du PSG. « Je ne sais pas encore sur Ousmane. Il n’a pas une blessure compliquée. C’est un coup », a pourtant rassuré Luis Enrique cette semaine, justifiant l’absence du « Ballon d’Or » contre le FC Metz.

Mais à deux jours du match retour des play-offs de la Ligue des champions, Loïc Tanzi annonce l’attaquant forfait contre les Monégasques, mais également pour le match contre Le Havre AC en Ligue 1, samedi prochain (20h05).

Selon le journaliste du quotidien sportif, « le Paris Saint-Germain a minimisé complètement les blessures » de son attaquant ces derniers temps.

« Je pense qu’il faut faire attention, parce qu’il a toujours eu des problèmes au mollet. Il s’est blessé au mollet avec l’Équipe de France, il s’est blessé au même endroit en revenant au PSG. Ce n’est pas si rassurant de le voir manquer le match contre Metz. Il ne sera pas là le week-end prochain », a-t-il assuré sur le plateau de L’Équipe de Greg.

Pour rappel, les Parisiens ont remporté le match aller disputé dans la Principauté (2-3). Ils ont ainsi fait un premier pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, dont ils ont les détenteurs du trophée.

