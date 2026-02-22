Transfert de Luka Vuskovic au PSG, le coup de maître de Campos

Luis Campos fomente un gros coup avec Luka Vuskovic, possible prochain joueur du PSG. Le club de la capitale, dans sa quête pour trouver le remplaçant de Marquinhos, a choisi de recruter le Croate.

Le PSG veut s’offrir Luka Vuskovic au prochain mercato

Le nom de Luka Vuskovic n’est pas nouveau dans le viseur du responsable sportif du Paris Saint-Germain. Alors qu’il évoluait encore sous les couleurs de Tottenham Hotspur, son club qui l’a prêté à Hambourg SV, Luka était déjà surveillé par le conseiller sportif parisien.

Le Portugais a même fait une approche pour engager Luka Vuskovic en 2023 avant la signature de ce dernier à Tottenham. Son prix était pourtant bien plus abordable, mais les différentes parties ne semblaient pas totalement rassurées par l’offre côté vendeur et par le niveau du joueur côté parisien. La décision de le maintenir sous observation lui permet de continuer de figurer dans les petits papiers de Luis Campos qui lui trouve des qualités intéressantes.

EXCL:Tottenham wonder kid Luka Vušković is drawing major interest across Europe.🇭🇷



He has impressed on loan at Hamburg but is still yet to make his senior Spurs debut.



Real Madrid lead the race, and it may take €70m to open talks.👀



⤵️ @Sportsboomcomhttps://t.co/00t8dVHZbn https://t.co/cJojpzoMWA — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 20, 2026

Depuis qu’il est en prêt à Hambourg SV, avec qui il totalise 4 buts en 19 matchs, Luka ne cesse de revenir dans les discussions du côté du PSG. La décision de tenter de l’engager a même été prise et, pour qui connaît le club de la capitale, ne pas y arriver n’est pas vraiment une option tant que l’intérêt des techniciens du club reste vif.

70 millions d’euros pour Vuskovic

La réalité est que le prix du joueur a littéralement doublé. D’une quarantaine de millions d’euros il y a quelques mois, Luka Vuskovic est estimé à 70 millions d’euros. Pour une offre en dessous de ce montant, Tottenham, qui est réputé dur en affaires, refuse d’ouvrir des négociations.

Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi n’ayant pas levé tous les doutes, malgré leurs grandes qualités, le PSG, pris par le temps dans le processus de remplacer Marquinhos, devrait foncer sur ce dossier cet été. Même si l’intérêt de plusieurs autres grands clubs d’Europe est annoncé, Paris, champion d’Europe, qui intéresse également le joueur, a de fortes chances de réaliser ce gros coup.

