Mercato OL : Un renfort surprise débarque à Lyon !

L’OL ne recrute pas un attaquant ni un défenseur, mais un cerveau affûté. En pleine saison, le club rhodanien officialise une arrivée inattendue qui pourrait peser lourd dans la quête de stabilité et de performance.

Mercato OL : Un champion du rugby au chevet des Gones

C’est un nom que les amateurs d’ovalie connaissent par cœur : Olivier Magne. Ancien troisième ligne, 89 sélections avec le XV de France, l’ex-capitaine des Bleus troque les mêlées pour le vestiaire lyonnais. À 52 ans, le natif d’Aurillac rejoint l’OL comme préparateur mental, avec une mission claire : muscler les têtes pour libérer les jambes.

Quintuple vainqueur du Tournoi des Six Nations, Magne ne débarque pas en terrain inconnu. Diplômé en préparation mentale, il collaborait déjà en coulisses depuis plusieurs semaines. Cette fois, c’est officiel : l’OL s’offre un regard neuf, forgé dans les tempêtes du très haut niveau.

« Une immense fierté » : le message fort de Magne

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien international n’a pas caché son enthousiasme : « C’est avec une immense fierté que je rejoins ce club historique en tant que préparateur mental, spécialisé sur les aspects psychosociaux et l’optimisation de la performance collective et individuelle. » Le ton est posé, l’ambition affirmée.

Conscient du défi, il ajoute : « Après plusieurs années passées dans l’univers du rugby, entamer cette expérience vers le football représente une opportunité et un défi exceptionnel. Si les ballons changent de forme, les leviers de l’expérience humaine, eux, restent universels. »

Un duo stratégique pour relancer l’OL

Magne travaillera en binôme avec Raphaël Homat, préparateur mental aguerri. « Je suis ravi de m’engager dans cette nouvelle mission au sein de l’Olympique Lyonnais, en binôme avec l’expérimenté Raphaël Homat », précise-t-il. Prestataire intervenant ponctuellement, il devra insuffler une culture de la résilience et de la cohésion.

