Mercato : L’OM en lutte avec le SRFC pour un buteur à 5M€

En quête d’un second souffle offensif, l’OM explore le mercato des attaquants à prix raisonnable. Face à lui, le Stade Rennais n’a pas dit son dernier mot dans ce duel à distance pour un buteur croate estimé à 5 millions d’euros.

Mercato : Duel OM – SRFC autour de Dion Beljo

Ce n’est plus un secret : l’Olympique de Marseille veut muscler son secteur offensif. Trop souvent sevré de réalisme cette saison, le club phocéen cible un profil capable de peser sur les défenses et de convertir la moindre demi-occasion. Dans cette optique, une piste mène vers la Croatie.

Mais Marseille n’avance pas seul. Le Stade Rennais s’est également positionné sur ce dossier brûlant. Habitués à croiser le fer sur le marché des transferts, les deux clubs français se retrouvent encore face à face pour attirer Dion Beljo, un avant-centre au profil aussi imposant qu’efficace.

Un numéro 9 à 18 buts qui attise les convoitises

À 23 ans, le géant croate (1,93 m) réalise une saison pleine avec le Dinamo Zagreb. Auteur de 18 réalisations en 32 matches, dont cinq sur la scène européenne, Beljo a retrouvé toute sa confiance après une expérience mitigée en Bundesliga. Son retour au pays a été celui de la maturité. Estimé à 5 millions d’euros, son prix reste attractif pour un attaquant sous contrat longue durée.

Plusieurs clubs anglais et italiens surveillent également la situation, ce qui pourrait rapidement faire grimper les enchères. Pour Marseille comme pour Rennes, l’opération serait calculée. À ce tarif, le risque financier demeure limité, tandis que la marge de progression semble réelle. Un attaquant capable d’enchaîner les buts, cela ne court pas les rues. Reste à savoir lequel des deux prétendants saura convaincre le joueur de franchir un nouveau cap.

