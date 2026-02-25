PSG : La confidence inquiétante sur Ousmane Dembélé !

Touché au mollet, Ousmane Dembélé replonge dans l’incertitude. Au PSG, l’inquiétude grandit autour d’un leader offensif rattrapé par la fatigue et les pépins physiques.

Un PSG émoussé, Ousmane Dembélé en première ligne

Le début de saison du Paris Saint-Germain n’a plus tout à fait la même saveur. Moins tranchant, moins souverain, le champion de France semble payer l’addition d’un calendrier dévorant, entre compétitions nationales, européennes et échéances estivales. L’intensité a un prix, et l’infirmerie parisienne ne désemplit pas.

Au cœur des préoccupations : Ousmane Dembélé. Revenu récemment à la compétition, l’ailier a rechuté au mollet. Une blessure de trop pour un joueur dont la saison passée avait frôlé l’excellence. Son absence fragilise un collectif qui comptait sur sa percussion et son imprévisibilité pour faire basculer les matches serrés.

Rothen sonne l’alerte autour de Dembélé

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a tenu à défendre le vestiaire parisien : « Il ne peut pas y avoir juste un problème, huit mois après, de digestion de l’année dernière. Arrêtez un peu ! C’est méconnaître le vestiaire et ce qu’est un sportif de haut niveau ». Une sortie musclée, à son image. Mais l’ancien international n’a pas masqué son inquiétude.

« C’est un grand champion Dembélé, il a tout gagné et il est Ballon d’Or, le meilleur de la planète football. Il est arrivé à se stabiliser depuis quelques années, mais on l’a tellement poussé qu’aujourd’hui on le paye ». Avant de lâcher cette phrase lourde de sens : « Quand tu te pètes au mollet, c’est quand même un signe que tu es très fatigué. Je redoute malheureusement que Dembélé ne récupérera pas le niveau de l’année dernière, pour le moment ».

